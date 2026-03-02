La section féminine d’Arsenal peine encore à s’autofinancer

Le trophée brille, les comptes beaucoup moins. Selon le Guardian , les tenantes du titre de la Ligue des champions féminines Arsenal ont de nouveau dû compter sur le soutien financier de leur maison mère lors de l’exercice clos en mai dernier.

Malgré une saison sportivement exceptionnelle et des revenus en hausse, la section féminine des Gunners a bénéficié d’une injection de plus de 13,6 millions d’euros de la part du club principa l au cours du dernier exercice.…

JE pour SOFOOT.com