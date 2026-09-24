Zidane fait du Deschamps avant Turquie-France

On change de sélectionneur et on recommence : les conférences de presse d’avant-match, ce n’est pas ce qu’il y a de plus passionnant. C’était le cas avec Didier Deschamps, cela l’a aussi été avec Zinédine Zidane à la veille de sa première sur le banc des Bleus, qui pourrait lui procurer « peut-être plus » d’émotions que sa première sélection en tant que joueur, 32 ans plus tôt.

« Vous verrez demain, on ne va pas commencer à divulguer ce qu’on va faire » , a rapidement fait comprendre le double Z à une question sur l’utilisation qu’il imaginait pour Ousmane Dembélé sur le terrain. « On ne va pas parler de patte Zidane, l’importance c’est qu’on soit prêts , a-t-il continué. On a fait trois entraînements et demi, on a voyagé et il va falloir être prêts pour faire un bon match. »…

CG pour SOFOOT.com