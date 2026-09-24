Le patron de Naples veut un nouveau stade

Avec ou sans la piste d’athlétisme ? Aurelio de Laurentiis veut du changement et des infrastructures toutes neuves. En premier, le stade Diego Armando Maradona. Déjà jugé obsolète, il le sera encore plus en vue de l’Euro 2032, qui sera co-organisé avec la Turquie.

Construit en 1959, il fait face à un problème majeur : un terrain à trois kilomètres des tribunes. Si la mairie de Naples souhaiterait rénover le stade, De Laurentiis n’est pas de cet avis , et quand on connaît le personnage, on peut penser qu’il aura le dernier mot.…

LP pour SOFOOT.com