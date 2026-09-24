Le patron de Naples veut un nouveau stade
Avec ou sans la piste d’athlétisme ? Aurelio de Laurentiis veut du changement et des infrastructures toutes neuves. En premier, le stade Diego Armando Maradona. Déjà jugé obsolète, il le sera encore plus en vue de l’Euro 2032, qui sera co-organisé avec la Turquie.
Construit en 1959, il fait face à un problème majeur : un terrain à trois kilomètres des tribunes. Si la mairie de Naples souhaiterait rénover le stade, De Laurentiis n’est pas de cet avis , et quand on connaît le personnage, on peut penser qu’il aura le dernier mot.…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer