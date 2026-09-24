Adrien Rabiot et les bienfaits de l'aura de Zinédine Zidane pour les Bleus

Adrien Rabiot et les bienfaits de l'aura de Zinédine Zidane pour les Bleus

Surprise, Kylian Mbappé n’a pas parlé. Alors qu’on aurait pu l’attendre en conférence de presse avant le match face à la Turquie, c’est finalement Adrien Rabiot, fraîchement promu comme un des trois vice-capitaines, qui s’est pointé devant les journalistes. Il en a profité pour confirmer ce qu’on savait tous : « Zidane, la star de l’équipe de France ? C’est un peu le cas . »

Il poursuit : « On sait son importance dans le foot français. Il était très attendu. Son aura fait qu’il prend beaucoup de place. Les gens en attendent beaucoup. Lui essaie de se mettre en retrait le plus possible . C’est aussi une bonne chose, on parle plus du coach que de certains joueurs… Ça peut permettre d’être plus tranquille. » …

LP pour SOFOOT.com