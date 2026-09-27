Zidane annonce des changements pour affronter la Belgique

Des sourires, mais pas tellement de grandes annonces.

Vainqueur de son premier match à la tête des Bleus vendredi soir, Zinédine Zidane a retrouvé l’exercice de la conférence de presse ce dimanche, à la veille de la seconde rencontre de son mandat, face à la Belgique. Sans dire lesquels, le double Z a d’ores et déjà annoncé des changements face aux Diables Rouges. « Il va y avoir des changements, c’est sûr. Combien, vous le verrez demain. Il y a peu de temps avec le voyage au milieu. L’idée, c’est de continuer… Je ne veux pas trop en dire, il y a un sélectionneur en face, je sais que vous le voulez, mais je ne veux pas » , a dit un Zizou souriant et quelque peu blagueur.…

AL pour SOFOOT.com