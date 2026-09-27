Xavi tient sa première victoire avec les Pays-Bas
Serbie 1-2 Pays-Bas
Buts : Jović (46 e ) pour la Serbie // Meerdink (30 e , SP et 69 e ) pour les Pays-Bas
Dans la douleur.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Xavi tient sa première victoire avec les Pays-Bas
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