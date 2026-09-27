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Interdits de filmer leurs propres matchs, des gardiens amateurs lancent une pétition
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 19:31
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Interdits de filmer leurs propres matchs, des gardiens amateurs lancent une pétition

Interdits de filmer leurs propres matchs, des gardiens amateurs lancent une pétition

La FFF cherche la petite bête.

Ces derniers mois, de nombreux créateurs de contenu spécialisés dans le foot amateur ont tiré leur épingle du jeu en partageant des vidéos grâce à une caméra fixée dans les filets d’une cage. Des contenus viraux, dont les formats sont parfaitement adaptés aux réseaux sociaux, mais qui déplaisent vraisemblablement à la FFF. Ce dimanche, auprès de RMC Sport, deux créateurs – Sannox et Kiks_GK – ont expliqué avoir lancé une pétition après avoir connu des mésaventures sur les terrains liées à leur activité. L’un a été averti par un arbitre que la caméra était interdite mais qu’il y était exceptionnellement autorisé… puisque l’arbitre suivait son contenu, alors que l’autre a dû enlever sa caméra et la laisser sur un trépied à l’extérieur du terrain.…

AL pour SOFOOT.com

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