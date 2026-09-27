Pour Camavinga, c'était « assez spécial et bizarre » d'être face à Zidane

Et si c’était ton heure, Eduardo ?

Envoyé en conférence de presse à la veille de la rencontre face à la Belgique à Bruxelles, Eduardo Camavinga s’est montré loquace face aux journalistes , lui qui n’avait plus connu tel exercice avec les Bleus depuis un paquet de mois, alors qu’il avait été un des grands absents du dernier Mondial. Il a d’ailleurs été interrogé sur cet épisode et a dit ceci : « Ça m’a forcément touché. Tout a été très rapide dans ma vie. Ce genre de déception, c’est nouveau mais le plus important, c’est de rebondir. Rome n’a pas été construite en une journée. J’ai encore le temps aujourd’hui. » …

AL pour SOFOOT.com