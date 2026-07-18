Zidane à la tête des Bleus le 1er septembre

La rentrée scolaire de Zizou. Alors que Didier Deschamps s’apprête à diriger son dernier match sur le banc des Bleus ce samedi soir face à l’Angleterre en petite finale de la Coupe du monde, on en sait plus sur l’arrivée de son successeur Zinédine Zidane.

L’ère Zidane débutera le 1 er septembre

Si sa nomination n’a pas encore été annoncée par la Fédération française de football, Zinédine Zidane devrait prendre officiellement ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France le 1 er septembre . Selon les informations de L’Équipe , cette date correspond au début des contrats de ZZ et de l’ensemble de son staff technique.…

MBC pour SOFOOT.com