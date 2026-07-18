Un nouvel international portugais rejoint l'Arabie saoudite
La destination à la mode. Francisco Trincão s’est trouvé un nouveau club. Dans la foulée d’une Coupe du monde où il aura peu joué, l’ailier portugais s’est envolé pour l’Arabie saoudite. L’ancien barcelonais a en effet signé un contrat de quatre saison avec Al-Ahli . Le Sporting CP devrait récupérer quelques 40 millions d’euros dans l’affaire.
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