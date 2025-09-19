Zidane a choisi l’Algérie
Un casse-tête de moins pour Deschamps.
Le fils de Zinédine Zidane, Luca a officiellement changé de nationalité sportive et opte pour l’Algérie. Après avoir évolué dans toutes les catégories jeunes de l’équipe de France jusqu’en U20 avec notamment un championnat d’Europe U17 au palmarès, le gardien de 27 ans veut désormais jouer pour les Fennecs. Une nouvelle officialisée par la FIFA sur sa plateforme Change of Association. …
KM pour SOFOOT.com
