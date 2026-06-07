Zelensky s'entretient avec ses alliés à Londres, frappe russe sur un site nucléaire en Ukraine

Cette photographie publiée par l'opérateur nucléaire ukrainien Energoatom le 7 juin 2026 montre les dégâts causés après une frappe de drone russe le même jour sur un bâtiment de stockage dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, selon Kiev ( Ukraine's Energoatom nuclear energy operator / Handout )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est joint dimanche à des discussions sur la défense avec les dirigeants britannique, français et allemand à Londres, alors que de nouvelles frappes russes ont fait cinq morts et des dégâts sur un site nucléaire en Ukraine.

"Le sujet principal est notre défense dans la guerre, une plus grande coopération pour la sécurité de toute l'Europe dans le domaine de la défense aérienne, et notre vision partagée sur les perspectives diplomatiques", a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux en arrivant au Royaume-Uni.

Il a ensuite rejoint Downing Street, accueilli par le Premier ministre Keir Starmer qui lui a donné l'accolade, avant des discussions incluant également le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.

Les dirigeants français et allemand étaient arrivés une demi-heure plus tôt, pour une réunion au format E3 avec le chef du gouvernement britannique. Aucun ne s'est exprimé.

Le président ukrainien a indiqué qu'il rencontrerait le roi Charles III lundi.

Kiev demande à ses alliés occidentaux plus de soutien pour garantir son approvisionnement en munitions pour ses systèmes de défense antiaériens, alors que la Russie continue ses bombardements quotidiens de l'Ukraine.

Des frappes russes sur un village dans la région de Zaporijjia (sud-est) ont fait au moins deux morts et trois blessés dans la journée de dimanche, ont indiqué les autorités locales.

Un chauffeur de bus de 56 ans avait déjà été tué dans son véhicule dans la ville de Zaporijjia, avaient indiqué les secours ukrainiens plus tôt.

Des attaques de drones et bombardements aériens sur la région de Dnipropetrovsk (centre-est) ont fait deux morts dans la nuit et en fin de journée, selon le gouverneur militaire régional Oleksandr Ganja.

Une frappe de drone russe a "partiellement détruit" un bâtiment sur un site de stockage de combustible nucléaire usagé dans la zone d'exclusion de la centrale accidentée de Tchernobyl (nord), a indiqué l'opérateur nucléaire public ukrainien Energoatom sur Telegram.

Il a précisé que le bâtiment était à ce moment vide et que les niveaux de radiation restaient normaux.

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré que "l'incident est profondément inquiétant car il s'est produit sur un site contenant de larges quantités de matériel nucléaire", selon un communiqué de l'agence sur X.

- "Pas la première fois" -

"Ce n'est pas la première fois que les forces russes mettent les installations nucléaires ukrainiennes en danger", a réagi sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, accusant Moscou de "menaces envers la sûreté nucléaire".

Le ministère russe de la Défense a affirmé comme il le fait généralement avoir mené des frappes sur des sites liés à l'armée ukrainienne.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a visé le pays avec 236 drones dans la nuit de samedi à dimanche, dont 215 ont été interceptés.

A Londres, la réunion entre MM. Macron, Merz, Starmer et Zelensky vise notamment à "faire le point sur les travaux engagés en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine", a précisé la présidence française.

Volodymyr Zelensky a proposé cette semaine une rencontre et un cessez-le-feu au président russe Vladimir Poutine pour avancer vers la paix. "Je n'en vois pas l'intérêt" tant qu'un accord pour mettre fin à la guerre n'aura pas été négocié en amont, a répondu ce dernier.

L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie, en représailles aux bombardements russes.

Les forces de Kiev ont affirmé dimanche avoir frappé les territoires ukrainiens occupés par Moscou et la région russe frontalière de Briansk, notamment des dépôts de carburants et un terminal pétrolier en Crimée annexée.

Dans la région de Belgorod, également frontalière, une frappe de drone ukrainien sur une voiture a tué une femme et blessé son époux, ont annoncé dimanche les autorités locales.

Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche avoir intercepté 95 drones ukrainiens dans la nuit.