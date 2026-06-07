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Les États-Unis envisagent d'acheter les îles Chagos-presse
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 21:02

Des militants s'opposent à l'accord britannique sur les Chagos devant la Haute Cour de justice

Des militants s'opposent à l'accord britannique sur les Chagos devant la Haute Cour de justice

La Maison blanche étudie ‌un projet visant à racheter les îles Chagos auprès de l'île ​Maurice, rapporte dimanche le Telegraph.

Selon le journal, des responsables américains ont élaboré une proposition visant à contourner le Royaume-Uni et à conclure leur ​propre accord pour prendre le contrôle de l'atoll principal des Chagos, Diego Garcia, qui ​abrite une base militaire américano-britannique stratégiquement ⁠importante.

Reuters n'a pas pu confirmer ces informations dans l'immédiat. La ‌Maison blanche et le ministère britannique des Affaires étrangères n'ont pas répondu pour le moment à une demande ​de commentaires.

Selon le Telegraph, ‌le projet ferait partie d'une série d'options élaborées ⁠par la Maison blanche afin de proposer des alternatives au Premier ministre britannique Keir Starmer, qui envisage de restituer à l'île Maurice ⁠l'archipel des Chagos, ‌dans le nord de l'océan Indien.

La Maison blanche s'est ⁠entretenue régulièrement avec Downing Street au sujet de l'avenir de ‌Diego Garcia, ajoute l'article.

En avril, Londres a suspendu son ⁠accord visant à céder la souveraineté des îles Chagos, ⁠que Donald avait ‌vivement critiqué en le qualifiant de "grave erreur".

L'accord avait été signé par ​Londres en mai 2025 et avait ‌été approuvé à l'époque par les Etats-Unis qui y voyaient l'assurance d'une "exploitation à long ​terme, stable et efficace".

Il prévoyait que le Royaume-Uni restitue six atolls à l'île Maurice mais conserve un bail de 99 ⁠ans sur Diego Garcia.

En 2019, après des années de contentieux, la Cour de justice internationale avait estimé, dans un avis consultatif, que l'archipel des Chagos était occupé illégalement par le Royaume-Uni et que celui-ci devait le restituer à Maurice.

(Rédigé par Gnaneshwar Rajan à Bangalore, ​version française Benjamin Mallet)

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