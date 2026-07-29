Zelensky propose l'aide de l'Ukraine pour combattre les incendies en France

L'Ukraine est prête à aider la France à faire face aux violents incendies qui sévissent sur son territoire en mettant notamment à sa disposition des spécialistes de ce type de sinistres, a déclaré mercredi Volodimir Zelensky à Emmanuel Macron.
Le dirigeant ukrainien annonce sur X s'être entretenu par téléphone avec le président français pour l'informer de la teneur de ses discussions mardi à la Maison blanche et au Sénat américain sur le conflit en cours avec la Russie.
Au cours de la conversation, précise-t-il, Emmanuel Macron a abordé la question des incendies en France.
"L'Ukraine est toujours prête à aider ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années de combat contre l'agression russe", souligne le président ukrainien.
"J'ai offert à la France notre assistance. Nos spécialistes peuvent se joindre aux efforts de lutte contre les feux", ajoute-t-il.
(Rédigé par Sophie Louet)
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