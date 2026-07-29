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Zelensky propose l'aide de l'Ukraine pour combattre les incendies en France
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 13:50
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L'Ukraine est prête à aider la France à faire face aux violents incendies qui sévissent sur son territoire en mettant notamment à sa disposition des spécialistes de ce type de sinistres, a déclaré mercredi Volodimir Zelensky à Emmanuel Macron.

Le dirigeant ukrainien annonce sur X s'être entretenu par téléphone avec le président français pour l'informer de la teneur de ses discussions mardi à la Maison blanche et au Sénat américain sur le conflit en cours avec la Russie.

Au cours de la conversation, précise-t-il, Emmanuel Macron a abordé la question des incendies en France.

"L'Ukraine est toujours prête à aider ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années de combat contre l'agression russe", souligne le président ukrainien.

"J'ai offert à la France notre assistance. Nos spécialistes peuvent se joindre aux efforts de lutte contre les feux", ajoute-t-il.

(Rédigé par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
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2 commentaires

  • 15:42

    Il va proposer quoi, bombardiers d'eau, son armée, notre argent ?

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