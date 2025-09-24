Zelensky exhorte l’Onu à arrêter la Russie pour éviter d'étendre le conflit

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a appelé mercredi les grandes puissances à unir leurs forces pour mettre fin à la guerre menée par la Russie dans son pays, accusant le président russe Vladimir Poutine de chercher à étendre le conflit au-delà de l’Ukraine.

Dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale des Nations Unies, qui compte 193 membres, il a affirmé que la guerre avait contribué à déclencher la course aux armements la plus destructrice de l’histoire et que l’Ukraine se préparait à ouvrir l’exportation de ses armes à ses alliés.

"Les faits sont simples : arrêter cette guerre (...) coûte moins cher que de construire plus tard des jardins d'enfants souterrains ou des bunkers massifs pour les infrastructures critiques", a-t-il déclaré.

Il a pointé du doigt les violations de l’espace aérien de la Pologne et de l’Estonie, membres de l’Otan, par des drones et des avions de chasse russes présumés, y voyant la preuve que Vladimir Poutine teste de nouvelles limites dans la guerre en Ukraine.

"Aujourd'hui, les drones russes volent déjà à travers l'Europe et les opérations russes s'étendent déjà à travers les pays", a-t-il déclaré. "Poutine veut poursuivre cette guerre en l'étendant, et personne ne peut se sentir en sécurité à l'heure actuelle"

Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait décidé de commencer à exporter ses armes vers ses alliés.

"Il n'est pas nécessaire de reprendre la course à zéro. Nous sommes prêts à partager ce qui a déjà fait ses preuves", a-t-il déclaré en faisant référence à la production de défense.

"Nous sommes prêts à faire en sorte que nos armes modernes deviennent votre sécurité moderne. Nous avons décidé d'ouvrir les exportations d'armes. Il s'agit de systèmes puissants qui ont été testés lors d'une véritable guerre, alors que toutes les institutions internationales ont échoué", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Tom Balmforth et Michelle Nichols ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)