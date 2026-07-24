Zelensky évoque une nouvelle attaque de missiles russe sous 48 heures

Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que la Russie pourrait tirer une nouvelle salve de missiles contre l'Ukraine au cours des prochaines 48 heures.

Les services de renseignement indiquent en outre que Moscou a l'intention de déployer des renforts en hommes dans les prochains mois en Ukraine, a ajouté le président ukrainien.

"La frappe pourrait intervenir aujourd'hui", a dit Volodimir Zelensky dans son allocution quotidienne. "Les informations dont nous disposons indiquent que cela pourrait se produire au cours des prochaines 48 heures."

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)