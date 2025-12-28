 Aller au contenu principal
Zelensky et Trump vont s'entretenir par téléphone avec les Européens, dit Kyiv
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 16:27

(Ajoute entretien Zelensky-Starmer)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et son homologue américain Donald Trump vont s'entretenir dimanche avec des dirigeants européens lors de leur rencontre en Floride, a fait savoir un porte-parole de la présidence ukrainienne.

Volodimir Zelensky a par ailleurs déclaré avoir eu une discussion "détaillée" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer en amont de sa rencontre avec Donald Trump.

"Nous avons discuté des préparatifs de la réunion avec le président Trump", a écrit le président ukrainien sur le réseau social X. "J'ai informé (Keir Starmer) de la situation sur la ligne de front et des conséquences des frappes russes".

(Dan Peleschuk; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
