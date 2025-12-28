Zelensky en Floride pour discuter du plan de paix pour l'Ukraine

*

Zelensky et Trump doivent se rencontrer à 18h00 GMT

*

Zelensky veut assouplir la position US sur les territoires

*

De nombreux obstacles à un accord de paix global subsistent

(.)

par Andrea Shalal et Gram Slattery

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer ce dimanche en Floride pour élaborer un plan visant à mettre fin à la guerre russo-ukrainienne, mais Washington et Kyiv continuent de diverger sur des sujets majeurs, tandis que les attaques aériennes russes se poursuivent.

La Russie a frappé samedi Kyiv et d'autres régions de l'Ukraine avec des centaines de missiles et de drones, provoquant des coupures d'électricité et de chauffage dans certains secteurs de la capitale. Volodimir Zelensky a vu dans cette attaque une réponse de la Russie aux initiatives de paix déployées par les Etats-Unis.

Le président ukrainien a déclaré à la presse qu'il prévoyait de discuter du sort de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, lors de la rencontre qui aura lieu dans la résidence de Donald Trump en Floride, ainsi que de l'avenir de la centrale nucléaire de Zaporijjia et d'autres sujets.

Volodimir Zelensky et la délégation ukrainienne sont arrivés en Floride samedi en fin de journée, a déclaré le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Sergiy Kyslytsya, sur le réseau social X.

"Bonsoir, Floride !" a écrit Sergiy Kyslytsya, accompagnant son message d'une photo d'un avion portant le nom de famille du président américain sur le fuselage.

Moscou a insisté à plusieurs reprises pour que l'Ukraine cède l'ensemble du Donbass, même les zones encore sous le contrôle de Kyiv, et les responsables russes se sont opposés à d'autres éléments de la dernière proposition en date, suscitant des doutes sur une éventuelle validation du plan de ce dimanche par le président russe Vladimir Poutine.

Volodimir Zelensky a déclaré à Axios vendredi qu'il espérait toujours assouplir la proposition américaine sur un retrait total des forces ukrainiennes du Donbass. À défaut, Volodimir Zelensky a assuré que l'ensemble du plan en 20 points, résultat de semaines de négociations, devrait être soumis à un vote par référendum.

Selon Axios, les responsables américains voient dans les intentions de Volodimir Zelensky d'organiser un référendum une avancée majeure et un signe qu'il n'exclut plus les concessions territoriales, même s'il a déclaré que la Russie devrait accepter un cessez-le-feu de 60 jours pour permettre à l'Ukraine de préparer et d'organiser un tel vote. Un récent sondage suggère que les électeurs ukrainiens pourraient également rejeter le plan.

La rencontre entre Donald Trump et Volodimir Zelensky est prévue à 13 heures (18h00 GMT). Elle fait suite à des semaines d'initiatives diplomatiques. Les alliés européens, bien que parfois tenus à l'écart, ont redoublé d'efforts pour esquisser les contours d'une garantie de sécurité d'après-guerre pour Kyiv, qui serait soutenue par les Etats-Unis.

POINTS DE FRICTION SUR LES TERRITOIRES À CÉDER

Kyiv et Washington se sont mis d'accord sur de nombreux points, et Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que le plan en 20 points était achevé à 90%. Mais la question du territoire qui sera cédé à la Russie, le cas échéant, n'est toujours pas résolue.

Alors que Moscou insiste pour obtenir la totalité du Donbass, Kyiv veut que la carte soit figée sur les lignes de combat actuelles.

Les Etats-Unis, à la recherche d'un compromis, ont proposé une zone économique libre si l'Ukraine quitte la région, mais l'administration en pratique de cette région reste floue.

Volodimir Zelensky, qui a eu notamment une violente passe d'armes en février avec Donald Trump dans le Bureau oval, redoute, comme les alliés européens, la tentation chez le locataire de la Maison blanche de vouloir signer une paix à tout prix au risque de brader l'Ukraine.

Les forces russes contrôlent actuellement une partie du territoire ukrainien à l'Est à la suite de l'invasion du pays il y a près de quatre ans et la totalité de la Crimée, annexée en 2014.

Le 19 décembre, Vladimir Poutine a déclaré qu'il pensait qu'un accord de paix devrait être fondé sur les conditions qu'il avait définies en 2024, à savoir que l'Ukraine se retire de l'ensemble du Donbass, des régions de Zaporijjia et de Kherson. Pour Moscou, Kyiv doit également renoncer officiellement à son objectif d'adhérer à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (Otan).

Les responsables ukrainiens et les dirigeants européens considèrent la guerre ménée par Moscou comme une conquête de territoire de type impérial et ont averti que si la Russie obtenait ce qu'elle veut de l'Ukraine, elle attaquerait un jour les membres de l'Otan.

(Reportage Andrea Shalal à Palm Beach, Floride, et Gram Slattery à Washington; version française Claude Chendjou)