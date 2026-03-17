Zelensky doit rencontrer Starmer pour renforcer leur partenariat dans le domaine des drones

Le président ukrainien Volodimir Zelensky doit rencontrer mardi à Londres le Premier ministre Keir Starmer afin de conclure un partenariat renforcé dans les domaines de la défense et de l'industrie, a indiqué le gouvernement britannique.

Les deux dirigeants devraient s'accorder sur une déclaration élargie visant la production et la fourniture conjointes de drones et d'autres technologies militaires, a indiqué Downing Street dans un communiqué.

La Grande-Bretagne et l'Ukraine examineront également les possibilités d'une coopération industrielle et technologique accrue en matière de défense avec d'autres pays, ajoute le communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, devrait également se rendre à Londres pour s'entretenir avec Keir Starmer et Volodimir Zelensky sur la sécurité euro-atlantique et les efforts visant à garantir une paix durable en Ukraine, a déclaré le gouvernement britannique.

"Les drones, la guerre électronique et l’innovation rapide sur le champ de bataille sont devenus incontournables pour les questions de sécurité nationale et économique, et cela n’a fait que s’amplifier avec le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Keir Starmer dans le communiqué.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)