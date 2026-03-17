 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky doit rencontrer Starmer pour renforcer leur partenariat dans le domaine des drones
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 08:44

Le président ukrainien Volodimir Zelensky doit rencontrer mardi à Londres le Premier ministre Keir Starmer afin de conclure un partenariat renforcé dans les domaines de la défense et de l'industrie, a indiqué le gouvernement britannique.

Les deux dirigeants devraient s'accorder sur une déclaration élargie visant la production et la fourniture conjointes de drones et d'autres technologies militaires, a indiqué Downing Street dans un communiqué.

La Grande-Bretagne et l'Ukraine examineront également les possibilités d'une coopération industrielle et technologique accrue en matière de défense avec d'autres pays, ajoute le communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, devrait également se rendre à Londres pour s'entretenir avec Keir Starmer et Volodimir Zelensky sur la sécurité euro-atlantique et les efforts visant à garantir une paix durable en Ukraine, a déclaré le gouvernement britannique.

"Les drones, la guerre électronique et l’innovation rapide sur le champ de bataille sont devenus incontournables pour les questions de sécurité nationale et économique, et cela n’a fait que s’amplifier avec le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Keir Starmer dans le communiqué.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Le groupe de restauration collective Elior rachète l'eau minérale 808
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 09:50 

    Le groupe français de restauration collective Elior a annoncé mardi l'acquisition de l'eau minérale naturelle haut de gamme 808, dont il prévoit de renforcer l'unité d'embouteillage et les équipes locales, près de la montagne Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône. ... Lire la suite

  • Un portrait du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre, est brandi au cours des funérailles de membres d'une milice irakienne pro-Téhéran à Bagdad, le 17 mars 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Frappes d'envergure sur l'Iran et le Liban, Trump déçu par ses alliés
    information fournie par AFP 17.03.2026 09:40 

    Téhéran est sous d'intenses frappes mardi, tout comme l'Irak, le Golfe et le Liban, au 18e jour d'une guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis dans laquelle Donald Trump peine à obtenir l'aide militaire de ses alliés. Les cours du pétrole s'envolaient de ... Lire la suite

  • Un taliban inspecte le site d'un hôpital pour drogués de Kaboul touché la veille par une frappe du Pakistan, qui a fait environ 400 morts, selon l'Afghanistan, le 17 avril 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    "Le toit m'est tombé sur la tête", raconte un médecin après une frappe à Kaboul
    information fournie par AFP 17.03.2026 09:34 

    "Le toit m'est tombé sur la tête", raconte un médecin blessé lors d'une frappe du Pakistan sur Kaboul qui a touché un centre de traitement pour toxicomanes où les ruines sont encore fumantes mardi, selon une équipe de l'AFP. Vers 21H00 locales lundi (16H30 GMT), ... Lire la suite

  • Le mausolée de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, à Kinshasa, le 30 juin 2022 en RDC ( AFP / Arsene Mpiana )
    Assassinat de Lumumba: vers un procès historique en Belgique?
    information fournie par AFP 17.03.2026 09:25 

    La Belgique connaîtra-t-elle un procès pénal remuant son passé colonial? La justice se prononce mardi sur la demande de renvoi devant un tribunal d'un ex-diplomate belge soupçonné d'avoir été mêlé aux décisions ayant conduit à l'assassinat du dirigeant congolais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank