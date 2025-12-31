Zelensky dit qu'il ne signera pas un accord de paix "au rabais"

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi soir que son pays voulait la paix, mais pas à n'importe quel prix, ajoutant que Kyiv ne signerait pas un accord "au rabais" qui aurait selon lui pour conséquence de prolonger la guerre.

"Qu'est que l'Ukraine veut ? La paix ? Oui. A n'importe quel prix ? Non", a-t-il dit lors de ses voeux du Nouvel an. "Nous voulons la fin de la guerre, mais pas la fin de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

S'il a admis que les Ukrainiens étaient très fatigués, Volodimir Zelensky a souligné qu'ils n'étaient pas prêts à se rendre. "Quiconque pense cela se trompe profondément", a-t-il déclaré dans son allocution.

"Ma signature sera apposée à un accord (de paix) fort. Et c'est exactement le but de chaque réunion, de chaque appel téléphonique, de chaque décision en ce moment", a ajouté le président ukrainien.

(Ron Popeski et Yuliia Dysa; version française Jean Terzian)