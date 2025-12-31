 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zelensky dit qu'il ne signera pas un accord de paix "au rabais"
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 23:08

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi soir que son pays voulait la paix, mais pas à n'importe quel prix, ajoutant que Kyiv ne signerait pas un accord "au rabais" qui aurait selon lui pour conséquence de prolonger la guerre.

"Qu'est que l'Ukraine veut ? La paix ? Oui. A n'importe quel prix ? Non", a-t-il dit lors de ses voeux du Nouvel an. "Nous voulons la fin de la guerre, mais pas la fin de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

S'il a admis que les Ukrainiens étaient très fatigués, Volodimir Zelensky a souligné qu'ils n'étaient pas prêts à se rendre. "Quiconque pense cela se trompe profondément", a-t-il déclaré dans son allocution.

"Ma signature sera apposée à un accord (de paix) fort. Et c'est exactement le but de chaque réunion, de chaque appel téléphonique, de chaque décision en ce moment", a ajouté le président ukrainien.

(Ron Popeski et Yuliia Dysa; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des prix affichés en leva bulgares et en euros à Sofia, en Bulgarie ( AFP / Nikolay DOYCHINOV )
    La Bulgarie adopte l'euro, près de 20 ans après son entrée dans l'UE
    information fournie par AFP 31.12.2025 23:30 

    La Bulgarie a adopté l'euro, devenant le 21e pays à choisir la monnaie unique européenne, près de vingt ans après avoir rejoint l'Union européenne. A minuit jeudi (22H00 GMT mercredi), le petit pays des Balkans, entré dans l'UE en 2007, a tiré un trait sur le lev, ... Lire la suite

  • Donald Trump dans sa résidence Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, le 29 décembre 2025 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump annonce retirer la Garde nationale de Chicago, Portland et Los Angeles
    information fournie par AFP 31.12.2025 23:15 

    Donald Trump a annoncé mercredi retirer la Garde nationale de Chicago, Portland et Los Angeles, après une série de revers judiciaires concernant la légalité du déploiement de cette unité de réserve de l'armée. "La criminalité a été considérablement réduite" dans ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses mondiales digèrent une année de forte progression
    information fournie par AFP 31.12.2025 23:07 

    Les Bourses mondiales ont terminé sans direction commune mercredi pour leur dernière séance de l'année, 2025 ayant été particulièrement faste pour les investisseurs malgré quelques soubresauts. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, les actions européennes ont connu ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York porte des lunettes "2026", le 31 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, à l'issue d'une année record
    information fournie par AFP 31.12.2025 22:44 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi pour sa dernière séance de l'année, 2025 ayant autrement été particulièrement faste pour les investisseurs malgré quelques soubresauts. Le Dow Jones a reculé de 0,63%, l'indice Nasdaq a perdu 0,76% et l'indice ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank