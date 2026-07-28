Zelensky a discuté défenses antiaériennes lors d'une "bonne rencontre" avec Trump

(Actualisé avec Maison blanche, déplacement à venir de Witkoff et Kushner en Ukraine)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré avoir eu mardi une "bonne rencontre" avec le président américain Donald Trump, les discussions ayant porté notamment porté sur l'octroi de licences permettant à Kyiv de produire des missiles intercepteurs américains.

"Une bonne rencontre avec le président Trump dans le Bureau ovale", précise Volodimir Zelensky sur Telegram, ajoutant que les deux hommes avaient également échangé sur les moyens de redynamiser les négociations de paix avec la Russie.

"Nous avons discuté avec le président des licences pour la production de missiles intercepteurs pour les systèmes Patriot et d’autres idées qui pourraient être utiles. Nous avons également abordé la question de la diplomatie : il est important d'intensifier le processus diplomatique", a-t-il ajouté.

L'entretien entre le président américain et son homologue ukrainien s'est déroulé à huis clos dans le Bureau ovale, peu avant que Donald Trump ne s'entretienne avec Benjamin Netanyahu, lui aussi présent dans la capitale américaine pour assister à une cérémonie commémorative en l'honneur du sénateur républicain Lindsey Graham, décédé il y a deux semaines à l'âge de 71 ans.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, avait qualifié les deux entretiens de "positifs et productifs".

Les relations entre Volodimir Zelensky et l'imprévisible Donald Trump se sont nettement apaisées depuis l'humiliation publique du dirigeant ukrainien lors d'une rencontre avec le chef de la Maison blanche dans le bureau ovale, le 28 février 2025.

Donald Trump et son vice-président J.D. Vance l'avaient alors réprimandé en direct sur les télévisions du monde entier, l'accusant notamment de ne pas avoir dit "une seule fois merci" pour l'aide militaire des Etats-Unis.

Les deux hommes se sont depuis rencontrés à plusieurs reprises et le ton a nettement changé. Lindsey Graham, un "faucon" proche de Donald Trump, a toujours plaidé pour un soutien massif de Washington à l'armée ukrainienne engagée depuis février 2022 dans un conflit meurtrier avec la Russie.

Volodimir Zelensky n'a de cesse de réclamer des missiles Patriot d'interception antiaérienne, cruciaux pour gagner la guerre des airs contre les salves russes. Mais ce système d'arme, fabriqué par Raytheon et Lockheed Martin, est onéreux (environ un milliard de dollars l'unité - quelque 880 millions d'euros) et commence à manquer dans les arsenaux américains en raison de son utilisation à haute intensité dans la guerre au Moyen-Orient par l'armée américaine et ses alliés du Golfe.

PROGRAMME D'AIDE BLOQUÉ AU CONGRÈS

Donald Trump a déclaré lors du sommet de l'Otan, début juillet à Ankara, que les Etats-Unis prévoyaient d'accorder à l'Ukraine une licence pour produire elle-même des missiles Patriot de longue portée afin de défendre ses villes et ses infrastructures énergétiques.

"Nous subissons des frappes chaque jour donc nous avons besoin du feu vert de Trump et de son équipe pour acheter des missiles pour les Patriot. C'est la priorité numéro un pour sauver des vies", avait dit une source diplomatique ukrainienne avant la rencontre entre les deux dirigeants.

Moscou peine à avancer sur le champ de bataille après plus de quatre années de guerre et les attaques lancées ces derniers mois par l'Ukraine sur les installations énergétiques russes créent des situations de pénurie de carburant en Russie, pourtant troisième producteur mondial de brut.

Mais en raison de l'incapacité croissante de l'Ukraine à contrer les missiles balistiques, la Russie a intensifié ses frappes sur Kyiv ces dernières semaines. Depuis le début du mois, les attaques sur Kyiv et sa région ont fait des dizaines de morts.

Au chapitre diplomatique, Volodimir Zelensky s'est entretenu la semaine dernière avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner des perspectives de négociations avec la Russie, évoquant une possible réunion américano-ukrainienne aux Etats-Unis.

Les deux émissaires américains ont accepté de se rendre pour la première fois en Ukraine dans le but de démarrer leur travail de médiation avec la Russie, selon deux sources ayant connaissance de la teneur des discussions.

Par ailleurs, Volodimir Zelensky a rencontré des dirigeants de Lockheed Martin, une entreprise qui produit des intercepteurs Patriot. Le président ukrainien a déclaré que des équipes travaillaient pour trouver des solutions "afin de passer à la coproduction le plus rapidement possible".

Après la Maison blanche, Volodimir Zelensky devait se rendre au Capitole pour y rencontrer les membres du Sénat.

Un programme du Pentagone de 400 millions de dollars en faveur de l'Ukraine est bloqué au Congrès américain depuis son approbation début 2026. Les fonds n'ont toujours pas été décaissés et ne pourraient l'être qu'à partir de l'exercice budgétaire 2029, selon des sources parlementaires.

(Reportage Steve Holland, Erin Banco, Andrea Shalal, Dan Flynn, Patricia Zengerle et Anna Pruchnicka, Version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)