Zambo Anguissa délivre Naples, la Roma enchaîne
Bientôt une fresque à Naples pour André-Frank Zambo Anguissa ?
L’international camerounais passé par l’OM s’en rapproche de semaine en semaine, à ce rythme. Exagération à part, c’est bien Zambo Anguissa qui a offert trois points très précieux, ce samedi soir au Maradona, à quelques secondes de la fin d’un vrai traquenard offert par Cagliari (1-0) . Mais sur un ultime centre d’Alessandro Buongiorno, le milieu de terrain a parfaitement ouvert son pied pour tromper la vigilance de l’enfant du coin Elia Caprile.…
