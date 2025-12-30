Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Vainqueur du Bénin, le Sénégal termine premier de son groupe
information fournie par So Foot•30/12/2025 à 22:08
Vainqueur du Bénin, le Sénégal termine premier de son groupe
Bénin 0-3 Sénégal
Buts : Seck (39
e
), Diallo (62
e
), C.Ndiaye (90
e
+7) pour les Lions de la Teranga
Chelsea FC 2-2 AFC Bournemouth Buts : Palmer (15 e SP), Fernández (23 e ) pour les Blues // Brooks (6 e ), Kluivert (27 e ) pour les Cherries Vingt minutes de spectacle, et puis plus rien.… LB pour SOFOOT.com
Le début de l’année va être animé. Alors que les derniers matchs du groupe C et D ont rendu leur verdict ce mardi soir, on connaît déjà l’ensemble des 16 qualifiés pour la suite de cette CAN 2025, ainsi que quatre des huit affiches de ces huitièmes de finale .… ...
Lire la suite
CR7 finito ? Malgré l’inscription du 957e but de sa carrière face à Al-Ettifaq pour le compte de la 11e journée de Saudi Pro League (2-2), Cristiano Ronaldo n’a pas inscrit le moindre triplé sur l’ensemble de l’année 2025 .… LB pour SOFOOT.com
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer