 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La RDC déroule face au Botswana et affrontera l'Algérie en huitième de finale
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 21:59

La RDC déroule face au Botswana et affrontera l'Algérie en huitième de finale

La RDC déroule face au Botswana et affrontera l'Algérie en huitième de finale

Botswana 0-3 RD Congo

Buts : Mbuku (31 e ), Kakuta (41 e SP, 60e) pour les Léopards

Les Léopards auront cru jusqu’au bout à la première place.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Chelsea cale contre Bournemouth
    Chelsea cale contre Bournemouth
    information fournie par So Foot 30.12.2025 22:43 

    Chelsea FC 2-2 AFC Bournemouth Buts : Palmer (15 e SP), Fernández (23 e ) pour les Blues // Brooks (6 e ), Kluivert (27 e ) pour les Cherries Vingt minutes de spectacle, et puis plus rien.… LB pour SOFOOT.com

  • Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025
    Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025
    information fournie par So Foot 30.12.2025 22:34 

    Le début de l’année va être animé. Alors que les derniers matchs du groupe C et D ont rendu leur verdict ce mardi soir, on connaît déjà l’ensemble des 16 qualifiés pour la suite de cette CAN 2025, ainsi que quatre des huit affiches de ces huitièmes de finale .… ... Lire la suite

  • Vainqueur du Bénin, le Sénégal termine premier de son groupe
    Vainqueur du Bénin, le Sénégal termine premier de son groupe
    information fournie par So Foot 30.12.2025 22:08 

    Bénin 0-3 Sénégal Buts : Seck (39 e ), Diallo (62 e ), C.Ndiaye (90 e +7) pour les Lions de la Teranga Expulsion : Koulibaly (71 e ) côté Sénégal … LB pour SOFOOT.com

  • Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009
    Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009
    information fournie par So Foot 30.12.2025 20:57 

    CR7 finito ? Malgré l’inscription du 957e but de sa carrière face à Al-Ettifaq pour le compte de la 11e journée de Saudi Pro League (2-2), Cristiano Ronaldo n’a pas inscrit le moindre triplé sur l’ensemble de l’année 2025 .… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank