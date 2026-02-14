 Aller au contenu principal
Ahmed Kantari et le problème « mental » de Nantes
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 09:55

Ahmed Kantari et le problème « mental » de Nantes

Ahmed Kantari et le problème « mental » de Nantes

« On s’est sabordé. » Tels ont été, en zone mixte, les mots forts d’Anthony Lopes juste après la défaite de Nantes à Monaco lors de la 22 e journée de Ligue 1. Le discours du gardien de but des Canaris a ensuite été rejoint par celui de son entraîneur, qui s’est arrêté sur le problème psychologique de l’avant-dernier du classement en conférence de presse : « Pendant sept mois, cette équipe n’a pas beaucoup gagné. Dès qu’il y a un vent contraire ou un grain de sable, il y a cette fragilité mentale et l’adversaire en profite. »

« Il y a beaucoup de déception, parce qu’on vole en éclats en cinq minutes. Il ne faut pas que les événements contraires nous fassent tomber, car on se complique la tâche. On n’a pas mis les ingrédients pendant trente minutes sur ce match, c’est mental ! On n’a pas le droit de plonger mentalement comme ça » , a ajouté Ahmed Kantari, forcément déçu des résultats de FCN. Depuis son arrivée sur le banc du club, le coach n’a en effet vu la victoire qu’à… une seule reprise , en sept matchs (en championnat). Pas terrible……

FC pour SOFOOT.com

