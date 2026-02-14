 Aller au contenu principal
Sébastien Pocognoli énervé par le rouge d'Aleksandr Golovin
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 10:11

Une victoire convaincante, et alors ? En bon perfectionniste, Sébastien Pocognoli n’a pas mis en avant que des choses positives face aux médias suite à la victoire de Monaco contre Nantes à l’occasion de la 22 e journée de Ligue 1. En effet, l’entraîneur de l’ASM s’est (notamment) arrêté sur l’expulsion d’Aleksandr Golovin : peu après l’heure de jeu, le Russe a rejoint les vestiaires plus tôt que prévu en raison de deux biscottes reçues quasiment en même temps (dont la deuxième pour des applaudissements destinés à l’arbitre).

« Ce carton rouge n’a pas aidé la physionomie du match, on attend un certain contrôle des émotions de la part des joueurs… D’ailleurs, je crois que Vanderson en avait parlé dans sa conférence de presse avant le match , a ainsi reconnu le technicien. On est en plein dedans, avec un joueur qui est frustré par rapport à des décisions dont on sait qu’elles peuvent être parfois contraires. Mais dans ce genre de situations, on doit à l’inverse garder l’esprit sain. Il y a des actions frustrantes, dont celle qui engendre la sortie de Lamine. Donc la responsabilité est partagée, mais il doit y avoir une responsabilité collective de la part de Golovin. » Clair et sincère.

FC pour SOFOOT.com

