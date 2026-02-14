 Aller au contenu principal
Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 09:32

Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti

Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti

Attention, elle débarque à… Haïti ! Ancienne patronne des sélections féminines du Brésil et des États-Unis ou encore de la Suisse, Pia Mariane Sundhage est la nouvelle sélectionneuse des Grenadières . Une information officialisée ce vendredi, et pas vraiment attendue.

Federasyon Foutbòl Ayiti a fyè pou anonse nominasyon Pia Sundhage kòm nouvo antrenè Seleksyon Nasyonal Senyò Medam yo. Yon nouvo chapit pare pou l ekri nan listwa foutbòl fanm Ayiti a. Yon lòt vizyon. Yon lòt enèji. Byenvini Lakay ou Pia, nou swete w anpil siksè ! pic.twitter.com/Pf1SNRVjcb…

FC pour SOFOOT.com

