Une nouvelle sélectionneuse inattendue pour Haïti
Attention, elle débarque à… Haïti ! Ancienne patronne des sélections féminines du Brésil et des États-Unis ou encore de la Suisse, Pia Mariane Sundhage est la nouvelle sélectionneuse des Grenadières . Une information officialisée ce vendredi, et pas vraiment attendue.
Federasyon Foutbòl Ayiti a fyè pou anonse nominasyon Pia Sundhage kòm nouvo antrenè Seleksyon Nasyonal Senyò Medam yo. Yon nouvo chapit pare pou l ekri nan listwa foutbòl fanm Ayiti a. Yon lòt vizyon. Yon lòt enèji. Byenvini Lakay ou Pia, nou swete w anpil siksè ! pic.twitter.com/Pf1SNRVjcb…
FC pour SOFOOT.com
