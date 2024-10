Zack Nani : « Certains ont été traités de sales arabes, on leur a jeté des cacahuètes… »

Après sa victoire il y a deux ans à Paris, l’équipe de France des streamers et créateurs de contenu a perdu son match retour contre son homologue espagnole ce samedi, au Metropolitano de Madrid et en direct sur Twitch (2-0). Une rencontre entachée d’incidents racistes, mais dont Zack Nani, attaquant des Bleus, préfèrera retenir l’aventure humaine vécue avec Inox, Michou, Carlito, Bruce Grannec, Brawks ou encore le rappeur SDM, pour ne citer qu’eux.

Quel est l’état d’esprit au lendemain de cette défaite ?

Je suis un peu partagé. Je suis très content d’avoir pu le faire, c’était une belle expérience. Ces quelques semaines ensemble, les entraînements, tout ce qu’on a traversé, tout l’amont était génial. Sur cet aspect-là, très content d’avoir pu faire partie de ça et j’en redemande à l’avenir. Mais pour l’aspect purement match, c’est frustrant. On n’a pas pu reproduire ce qu’on avait montré à l’entraînement. Et à titre personnel, je n’ai quasiment pas touché le ballon. Donc forcément, quand tu cours 40 minutes dans le vide, tu as l’impression d’avoir fait un footing, quoi. Au niveau tactique, on a eu beaucoup de mal, notamment en début de match. On a eu de vraies séquences où on n’arrivait pas à ressortir le ballon. On avait une tactique développée aux entraînements qu’on a essayée en match amical et qui marchait plutôt bien. Mais à aucun moment, on n’a réussi à reproduire les mêmes séquences.…

Propos recueillis par Jérémie Baron pour SOFOOT.com