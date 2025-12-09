Youth League : Monaco qualifié, l'OM en sursis
Et pourtant, les deux avaient très mal commencé.
Destins croisés pour les clubs français en Youth League ce mardi. Large vainqueur face à Galatasaray (5-0), grâce notamment à un nouveau but de Joan Tincrès (son huitième but dans la compétition), les jeunes Monégasques pointent actuellement à la 15 e place, et s’assurent une qualification au prochain tour , avant les matchs de mercredi.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
