Youth League : le PSG concède le nul à Leverkusen
Les Titis ne décollent pas !
Match de rotation pour les Parisiens en déplacement à Leverkusen. Jean-François Vulliez a fait confiance à ses remplaçants ce mardi et a offert une première titularisation en Youth League à Adam Ayari, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue, déjà buteur en fin de match face à l’Atalanta lors de la journée d’ouverture.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
