Youth League : le PSG concède le nul à Leverkusen
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 16:39

Youth League : le PSG concède le nul à Leverkusen

Youth League : le PSG concède le nul à Leverkusen

Les Titis ne décollent pas !

Match de rotation pour les Parisiens en déplacement à Leverkusen. Jean-François Vulliez a fait confiance à ses remplaçants ce mardi et a offert une première titularisation en Youth League à Adam Ayari, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue, déjà buteur en fin de match face à l’Atalanta lors de la journée d’ouverture.…

SF pour SOFOOT.com

