 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting
information fournie par So Foot 05/12/2025 à 23:29

Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting

Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting

Benfica 1-1 Sporting

Buts : Sudakov (27 e ) pour Benfica // Goncalves (12 e ) pour le Sporting

Exclusion : Prestianni (90 e +2) pour Benfica

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Le président américain Donald Trump (g) et le président de la Fifa Gianni Infantino sur le tapis rouge à leur arrivée au Kennedy Center, à Washington, pour le tirage au sort de la Coupe du monde de football de la Fifa 2026, le 5 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Médaille, trophée, YMCA: Trump gâté pendant le tirage au sort du Mondial-2026
    information fournie par AFP 05.12.2025 23:34 

    Médaille clinquante, trophée rutilant, son tube préféré... Donald Trump a été gâté vendredi par la Fifa lors de la cérémonie du tirage au sort du Mondial-2026, dont il a été l'incontestable vedette. A son arrivée au Kennedy Center, la grande salle de spectacles ... Lire la suite

  • Mali: qui compose la nouvelle coalition d'opposition CFR menée par l'imam Dicko?
    Mali: qui compose la nouvelle coalition d'opposition CFR menée par l'imam Dicko?
    information fournie par France 24 05.12.2025 23:25 

    La Coalition des forces pour la République – le CFR – avec à sa tête l’Imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique espère un retour à l'ordre constitutionnel. Quelles sont les autres figures du mouvement qui prône un dialogue avec les groupes ... Lire la suite

  • Ethan Mbappé auteur du but de la victoire pour Lille face à Marseille, le 5 décembre 2025 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Ligue 1: Lille fait tomber Marseille et tient sa série
    information fournie par AFP 05.12.2025 23:11 

    Lille s'est imposé face à Marseille (1-0) pour recoller à son adversaire du soir en Ligue 1 et s'offrir cette série de succès qu'il attendait tant depuis le début de la saison, vendredi soir lors de la quinzième journée. En apparence, cette victoire ne change rien ... Lire la suite

  • Lille dompte l'Olympique de Marseille
    Lille dompte l'Olympique de Marseille
    information fournie par So Foot 05.12.2025 23:01 

    Maître de son sujet, Lille a dominé l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15ᵉ journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank