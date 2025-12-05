Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting
information fournie par So Foot•05/12/2025 à 23:29
Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting
Benfica 1-1 Sporting
Buts : Sudakov (27
e
) pour Benfica // Goncalves (12
e
) pour le Sporting
Médaille clinquante, trophée rutilant, son tube préféré... Donald Trump a été gâté vendredi par la Fifa lors de la cérémonie du tirage au sort du Mondial-2026, dont il a été l'incontestable vedette. A son arrivée au Kennedy Center, la grande salle de spectacles ...
Lire la suite
information fournie par France 24•05.12.2025•23:25•
La Coalition des forces pour la République – le CFR – avec à sa tête l’Imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique espère un retour à l'ordre constitutionnel. Quelles sont les autres figures du mouvement qui prône un dialogue avec les groupes ...
Lire la suite
Lille s'est imposé face à Marseille (1-0) pour recoller à son adversaire du soir en Ligue 1 et s'offrir cette série de succès qu'il attendait tant depuis le début de la saison, vendredi soir lors de la quinzième journée. En apparence, cette victoire ne change rien ...
Lire la suite
Maître de son sujet, Lille a dominé l'Olympique de Marseille sur la plus petite des marges dans le choc de cette 15ᵉ journée de Ligue 1 (1-0). Avec ce succès précieux, les Nordistes, appliqués et jamais mis en difficulté par des Phocéens méconnaissables, se replacent ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer