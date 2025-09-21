 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Youssef El-Arabi dans le livre des records de la Ligue 1
information fournie par So Foot 21/09/2025 à 13:59

Un but pour l’histoire.

En égalisant dans les dernières secondes pour offrir le match nul à Nantes face à Rennes (2-2), Youssef El-Arabi est entré dans l’histoire. Du FC Nantes d’abord où il est devenu à 38 ans et 229 jours le plus vieux buteur de l’histoire du club, dépassant ainsi le record de Loïc Amisse (35 ans et 376 jours) qui datait de 1990.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
