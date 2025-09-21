Youssef El-Arabi dans le livre des records de la Ligue 1
Un but pour l’histoire.
En égalisant dans les dernières secondes pour offrir le match nul à Nantes face à Rennes (2-2), Youssef El-Arabi est entré dans l’histoire. Du FC Nantes d’abord où il est devenu à 38 ans et 229 jours le plus vieux buteur de l’histoire du club, dépassant ainsi le record de Loïc Amisse (35 ans et 376 jours) qui datait de 1990.…
SO pour SOFOOT.com
