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La sortie un peu prétentieuse de Rudi Garcia sur le Sénégal
information fournie par So Foot 02/07/2026 à 04:02

La sortie un peu prétentieuse de Rudi Garcia sur le Sénégal

La sortie un peu prétentieuse de Rudi Garcia sur le Sénégal

Il paraissait sans issue face à son équipe en train de couler contre le Sénégal, et pourtant ses Diables Rouges ont fini par l’emporter (3-2) pour se qualifier en huitièmes de finale. Dans un match où l’on attendait beaucoup de respect entre les deux sélectionneurs puisqu’ils se connaissaient déjà, l’ambiance aura été aux piques assassines. Quand Pape Thiaw n’a pas souhaité aller dans le détail, Rudi Garcia s’est montré très loquace après la rencontre.

« On connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match »

Au micro de la RTBF, l’ancien connaisseur de la Ligue 1 tenait à dire qu’il avait tout prévu au sujet de cette opposition. Quitte à faire un portrait au vitriol des Lions de la Téranga : « On connaît ces équipes, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match. »

MP pour SOFOOT.com

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