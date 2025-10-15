Yoann Court répond aux accusations d’escroquerie

Dans de beaux draps.

Accusé d’escroquerie par plusieurs collectionneurs de maillots de football , Yoann Court, passé par Troyes, Brest et plus récemment par Caen, a livré sa version des faits dans un entretien à L’Est Républicain . Selon une enquête du Parisien , l’ailier de l’ES Doubs (Régional 3) aurait promis d’envoyer des maillots à plusieurs collectionneurs moyennant une contribution financière, avant de se rétracter une fois l’argent reçu. Le joueur aux 48 matches de Ligue 1 et 301 de Ligue 2 raconte d’abord avoir été endetté à cause d’une « addiction aux paris sportifs » quand il évoluait en Normandie avant d’être « arnaqué par un agent » .…

TM pour SOFOOT.com