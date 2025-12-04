 Aller au contenu principal
Notre tirage idéal pour les Bleus à la Coupe du monde 2026
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 23:22

Notre tirage idéal pour les Bleus à la Coupe du monde 2026

Notre tirage idéal pour les Bleus à la Coupe du monde 2026

Nous y sommes. Dans quelques heures, l’équipe de France sera fixée sur ses premiers adversaires pour la Coupe du monde 2026. Vous vous êtes ennuyés en 2018 et en 2022 ? Voilà ce qu’il faut espérer pour un premier tour piquant mais pas trop relevé.

La Coupe du monde 2026 commence véritablement à Washington, ce vendredi, jour de tirage au sort. Pendant que Gianni Infantino et Donald Trump se cireront mutuellement les pompes, la planète football n’aura d’yeux que pour les boules qui décideront de l’avenir des 48 équipes en lice. En tant que tête de série, l’équipe de France ne pourra affronter aucun des trois pays hôtes, à savoir le Canada, le Mexique et les États-Unis, dès ce premier tour. Elle esquivera aussi l’Espagne, l’Argentine, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. La France connaîtra d’abord son groupe – qui ne sera ni le A (réservé au Mexique), ni le B (pour le Canada), ni le C (pour les USA). Ensuite, tout est possible…

🎩 Chapeau 2

Composition : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie.

