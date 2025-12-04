 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Lazio se venge et élimine Milan de la coupe d'Italie
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 23:04

Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Furiani fait enfin peau neuve
    Furiani fait enfin peau neuve
    information fournie par So Foot 04.12.2025 23:30 

    Ce n’était pas du luxe. Vendredi soir, contre le Red Star, le SC Bastia va vivre une soirée particulière. Déjà parce que le club corse est toujours bon dernier de Ligue 2, mais surtout parce qu’ il va fêter ses 120 ans et inaugurer un stade Armand-Cesari flambant ... Lire la suite

  • Manchester United piétine encore contre West Ham
    Manchester United piétine encore contre West Ham
    information fournie par So Foot 04.12.2025 22:58 

    Manchester United 1-1 West Ham Buts : Dalot (58 e ) pour les Red Devils // Magassa (83 e ) pour les Hammers Comme un air de déjà vu.… EL pour SOFOOT.com

  • Utrecht saisit le TAS après le match contre l'OL
    Utrecht saisit le TAS après le match contre l'OL
    information fournie par So Foot 04.12.2025 22:14 

    Cette fois, John Textor n’y est pour rien. La victoire de l’OL sur la pelouse d’Utrecht (0-1) lors de la première journée de Ligue Europa peut-elle être remise en cause ? Le club néerlandais compte bien gagner sur le terrain administratif. Ce jeudi, il a ainsi ... Lire la suite

  • Timothy Weah : « La Ligue 1 ? Le meilleur championnat du monde »
    Timothy Weah : « La Ligue 1 ? Le meilleur championnat du monde »
    information fournie par So Foot 04.12.2025 21:47 

    Menteur, menteur. Formé au PSG, prêté au Celtic, parti ensuite à Lille et à la Juventus, pour désormais poser ses valises à Marseille, Timothy Weah a déjà bien voyagé, du haut de ses 25 ans. Pourtant, malgré ses expérience en Écosse et en Italie, l’international ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank