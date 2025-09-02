Yoane Wissa a signé à Newcastle 30 secondes avant la fin du mercato
L’espoir des Magpies pour remplacer Isak était à deux doigts de s’envoler.
Ce lundi soir, Newcastle est enfin parvenu à signer Yoane Wissa en provenance de Brentford. En grève depuis plusieurs semaines avec les Bees, l’attaquant congolais a dû attendre le dernier jour du mercato pour poser ses valises dans le Tyne And Wear, avec à la clé, un contrat jusqu’en 2029.…
MBC pour SOFOOT.com
