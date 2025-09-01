Yémen-Aux funérailles des dirigeants houthis tués par une frappe israélienne, on jure de se venger

par Mohammed Ghobari et Nayera Abdallah

Des milliers de personnes ont assisté lundi à Sanaa, la capitale du Yémen, aux funérailles de douze hauts responsables houthis tués par une frappe israélienne la semaine dernière.

Jeudi dernier, un bombardement israélien à Sanaa a frappé un regroupement de personnes rassemblées pour le discours télévisé enregistré du principal dirigeant houthi, Abdoul Malik al Houthi. L'attaque a tué plusieurs membres du gouvernement formé par les Houthis, dont le Premier ministre Ahmad Ghaleb al Rahoui.

Rassemblées lundi à la plus grande mosquée de Sanaa, les personnes endeuillées ont scandé le slogan houthi "Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire de l'Islam".

Mohammed Miftah, désormais chef de facto du gouvernement houthi a quant à lui promis de se venger et de mettre en place des mesures de sécurité interne contre les espions.

"Nous sommes confrontés à l'empire du renseignement le plus puissant du monde, celui qui a pris le gouvernement pour cible - l'ensemble de l'entité sioniste (comprenant) l'administration américaine, l'entité sioniste, les Arabes sionistes et les espions à l'intérieur du Yémen", a-t-il déclaré à la foule à la mosquée Al Saleh.

Mohammed Miftah est devenu chef par intérim du gouvernement houthi samedi, après la mort d'Ahmad Ghaleb al Rahoui. Il était auparavant l'adjoint du défunt Premier ministre.

Israël a déclaré vendredi que sa frappe aérienne avait visé le chef d'état-major houthi, le ministre de la Défense et d'autres hauts responsables du groupe yéménite soutenu par l'Iran. L'Etat hébreu a également dit vérifier le résultat de son opération.

Le sort du ministre houthi de la Défense, Mohamed al Atifi, est incertain, celui-ci n'étant pas apparu depuis l'attaque.

Un raid houthi sur les bureaux des Nations unies (Onu) à Sanaa dimanche a conduit à l'arrestation d'au moins 11 membres du personnel de l'Onu, a fait savoir l'organisation.

Les Houthis n'ont pas fourni d'explication mais ont par le passé déjà détenu un certain nombre d'employés yéménites des Nation unies et d'autres agences internationales, les soupçonnant d'espionnage.

Abdoul Malik al Houthi, toujours en vie, est devenu ces dernières années l'un des principaux alliés arabes de l'Iran et représente un ennemi puissant pour Israël.

Les Houthis ont multiplié les attaques contre des bateaux naviguant en mer Rouge depuis l'assaut du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Ils affirment agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Ils tirent aussi régulièrement des missiles en direction d'Israël depuis le 7-Octobre, pour la plupart interceptés par l'Etat hébreu.

Les Houthis ont déclaré lundi avoir lancé un missile en direction du pétrolier "Scarlet Ray", battant pavillon libérien et appartenant à Israël, près de Yanbu, ville portuaire d'Arabie saoudite située sur la mer Rouge.

(Reportage Mohammed Ghobari à Aden, Nayera Abdallah et Tala Ramadan à Dubaï ; rédigé par Maha El Dahan ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)