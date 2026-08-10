Yémen-Attaque des Houthis contre le port de Moka, 7 morts dont des civils-armée

Sept personnes, parmi lesquelles des membres de l'armée et des civils, ont été tuées et 30 autres blessées dimanche dans une attaque menée par les miliciens Houthis contre la ville portuaire de Moka, située sur la côte de la mer Rouge, a déclaré l'armée du Yémen.

Des infrastructures civiles et militaires ont été visées par le groupe armé chiite aligné sur l'Iran, qui a également ciblé des quartiers résidentiels de Moka, a dit l'armée yéménite.

"Quatre membres des forces armées et trois civils ont été tués, et 30 autres personnes blessées", a-t-elle rapporté dans un communiqué.

Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et abattu 11 drones lancés par les Houthis dans le cadre de cette attaque, a ajouté l'armée yéménite.

Des images diffusées par la chaîne de télévision Al Massirah, affiliée aux Houthis, montrent le lancement de plusieurs missiles balistiques et de drones qui, d'après le porte-parole militaire du groupe, ont ciblé des rassemblements de troupes et des dépôts d'armes.

(Mohammed Ghobari et Yasmine Ghania; version française Jean Terzian)