information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 17:42

Yaya Touré et Michael Essien décrochent leurs licences d’entraîneur

Yaya Touré et Michael Essien décrochent leurs licences d’entraîneur

Les milieux de rêve.

Yaya Touré et Michael Essien ont décroché leurs licences UEFA Pro , le Graal pour entraîner au plus haut niveau. L’ancien taulier de Manchester City, et l’infatigable soldat de Chelsea se préparent à prendre les commandes, cette fois, depuis les bancs.…

MJ pour SOFOOT.com