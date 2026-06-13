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Yaya Touré devient entraîneur principal
information fournie par So Foot 13/06/2026 à 15:44

Yaya Touré devient entraîneur principal

Yaya Touré devient entraîneur principal

Yayalla ! Depuis sa retraite de joueur, Yaya Touré a enchaîné l’expérience sur les bancs. Le légendaire milieu ivoirien avait été adjoint à l’Olimpik Donetsk, à l’Akhmat Grozny, au Standard de Liège et chez la sélection saoudienne. Désormais, Touré troque le costume d’adjoint pour celui d’entraîneur principal.

Le magma de Bratislava

L’ancien homme à tout faire de Manchester City a signé au Slovan Bratislava ce samedi. Yaya Touré rejoint le plus grand club slovaque pour sa première expérience en tant qu’entraîneur numéro 1 . « Le football est toute ma vie, a-t-il annoncé sur le site du club titré à 32 reprises en championnat. J’adore les défis et je suis incroyablement enthousiaste à l’idée d’entraîner un grand club avec une histoire riche, un stade magnifique et de grandes ambitions. »

MBC pour SOFOOT.com

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