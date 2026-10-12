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Le but du week-end a été inscrit en Coupe de France
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 12:41

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Le but du week-end a été inscrit en Coupe de France

Le but du week-end a été inscrit en Coupe de France

Le foot qu’on aime. Ce week-end se tenait le 5 e tour de la Coupe de France . Et, comme d’habitude, la magie a opéré et nous a offert quelques surprises et des buts magnifiques. Comme celui de Ronan Astier pour le Stade castelbourgeois , équipe de Régional 1. Celui qui porte le numéro 10 n’a pas perdu de temps pour envoyer une mine dans les buts du gardien de Dinan Léhon.

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Victoire 2-1

À la troisième minute, les locaux récupèrent la balle. Le futur passeur décisif envoie un petit pont à son adversaire, conserve le ballon et fait la passe à Astier. On contrôle, on s’avance un peu et on envoie une superbe frappe dans le but adverse . Les choses simples. En plus, l’après-midi s’est très bien passée pour le Stade castelbourgeois puisqu’ils sont venus à bout de Dinan Léhon, équipe de National 1. Score final : 2-1, et sans doute une belle fête pour les Bretilliens.

LP pour SOFOOT.com

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