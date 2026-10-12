Le but du week-end a été inscrit en Coupe de France
Le foot qu’on aime. Ce week-end se tenait le 5 e tour de la Coupe de France . Et, comme d’habitude, la magie a opéré et nous a offert quelques surprises et des buts magnifiques. Comme celui de Ronan Astier pour le Stade castelbourgeois , équipe de Régional 1. Celui qui porte le numéro 10 n’a pas perdu de temps pour envoyer une mine dans les buts du gardien de Dinan Léhon.Post Instagram Voir sur instagram.com
Victoire 2-1
À la troisième minute, les locaux récupèrent la balle. Le futur passeur décisif envoie un petit pont à son adversaire, conserve le ballon et fait la passe à Astier. On contrôle, on s’avance un peu et on envoie une superbe frappe dans le but adverse . Les choses simples. En plus, l’après-midi s’est très bien passée pour le Stade castelbourgeois puisqu’ils sont venus à bout de Dinan Léhon, équipe de National 1. Score final : 2-1, et sans doute une belle fête pour les Bretilliens. …
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