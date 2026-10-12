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Une tribune VIP bien garnie à Saint-Rémy-de-Provence pour le match de Coupe de France
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 12:54

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Une tribune VIP bien garnie à Saint-Rémy-de-Provence pour le match de Coupe de France

Une tribune VIP bien garnie à Saint-Rémy-de-Provence pour le match de Coupe de France

Cannes était en déplacement, mais ça méritait quand même un tapis rouge. Ce dimanche, l’AS Saint-Rémy (D1) faisait face à l’AS Cannes, pensionnaire de Ligue 3 . Si les amateurs des Bouches-du-Rhône ne sont pas parvenus à figurer dans la rencontre, ils ont pu compter sur le soutien d’un ancien du club, Jordan Ferri. L’ancien lyonnais de 34 ans, actuellement sans club, a commencé le foot au sein du club des Alpilles de 1998 à 2007 avant de filer dans le Rhône pour y parfaire sa formation.

Labrune, aux bons souvenirs de la Provence

Jordan Ferri n’était pas le seul personnage public à assister à la rencontre puisque le président de la LFP Vincent Labrune était également présent en tribunes. Une affiche qui a mobilisé plus de 1000 spectateurs au stade de la Petite Crau avec une jolie ambiance observée aux abords du stade.…

MB pour SOFOOT.com

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