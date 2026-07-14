Yann Sommer file en Belgique
La retraite ne sera pas pour tout de suite. Libre de tout contrat après son départ de l’Inter, Yann Sommer s’est engagé jusqu’en 2029 avec le Club Brugge. À 37 ans, l’ancien international et figure de la Nati va remplacer Simon Mignolet, qui a lui raccroché les crampons. Après la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, Sommer découvrira un quatrième championnat.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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