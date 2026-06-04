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Yan Diomandé, un dribbleur pas comme les autres
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 14:59

Yan Diomandé, un dribbleur pas comme les autres

Yan Diomandé, un dribbleur pas comme les autres

Grande révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomandé est annoncé titulaire avec la Côte d'Ivoire contre la France à Nantes ce jeudi soir. Encore en quatrième division américaine il y a moins d'un an et demi, le virevoltant ailier a mis l'Europe à ses pieds et s'apprête à disputer sa première Coupe du monde à 19 ans. Décryptage d’un joueur frisson au destin hors du commun et à la trajectoire inespérée.

Il est de ceux qui sont miraculés grâce au football. Ceux qui, en un claquement de doigts, voient leur destin changer du tout au tout, prendre une trajectoire qu’on ne pense voir que dans les gros blockbusters hollywoodiens. Yan Diomandé n’est pas fait du même bois que les autres. En l’espace de 16 mois, le garçon est passé de la D4 américaine (oui, oui) à la Coupe du monde, qu’il va disputer cet été… aux États-Unis. Comme si ce destin hors-normes était lié aux States . Cet été, l’international ivoirien pourra toujours rencontrer des scénaristes américains pour leur conter son histoire : celle d’un petit gars issu du quartier populaire de Yopougon (à Abidjan), qui a connu une ascension phénoménale ces derniers mois et s’est imposé comme l’un des meilleurs ailiers du Vieux Continent, jusqu’à attiser le féroce appétit des cadors européens.

Destin atypique et caractère bien trempé

Quand Yan Diomandé regarde derrière lui dans le rétro, il a de quoi être fier. Dans son pays natal, il avait déjà cette fameuse petite étincelle à l’époque, celle qui brûle la rétine et qu’on pourra ressortir fièrement plus tard tel un scout à base de « je vous l’avais dit ». D’ailleurs, lui-même le sait, qu’il avait ce petit truc en plus. « En Côte d’Ivoire, je partais pas regarder les gens. C’est les gens qui venaient me regarder » , assurait-il fièrement dans le dernier numéro de SO FOOT consacré à la Coupe du monde.…

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com

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