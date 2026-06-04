Un autre directeur sportif de l’OM va quitter le club

Directeur sportif = siège éjectable. Alors que Medhi Benatia a quitté l’OM en mai dernier, c’est un autre directeur sportif qui aurait été éjecté du club. En effet, La Provence annonce que Antoine Ferreira, DS de la section féminine du club, aurait d’ores et déjà quitté la Commanderie puisque l’OM aurait mis fin à son contrat, une information que So Foot peut confirmer.

Après Corinne Diacre remerciée et dix joueuses en fin de contrat, c’est un nouveau départ qui devrait rebattre les cartes de l’organisation de la section féminine, qui n’a pas souhaité réagir.…

TC avec LB pour SOFOOT.com