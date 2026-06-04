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Une liste de sélections « sensibles » a été réalisée par les autorités françaises
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 16:49

Une liste de sélections « sensibles » a été réalisée par les autorités françaises

Une liste de sélections « sensibles » a été réalisée par les autorités françaises

« Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je vois également les Sénégalais ». Lors de son discours de campagne en 2017, Emmanuel Macron voulait juste dévoiler cette liste neuf ans en avance… À l’approche de la Coupe du monde, et quelques jours après les violences qui ont suivi le deuxième sacre du Paris Saint-Germain, les autorités françaises auraient classé une liste de sélections et de matchs à risques , avec différents degrés de vigilance en vu de possibles débordements dans l’espace public, selon L’Équipe.

Une liste de sept pays

Au cœur de cette fameuse liste, qui risque de grandement faire parler, sept pays seraient cités : la France, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Sénégal . L’Iran fait aussi partie de cette liste à cause de sa situation géopolitique actuelle. La source policière du quotidien sportif affirme cependant que la vigilance sera multipliée surtout lors « des matchs à élimination directe » .…

EM pour SOFOOT.com

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