Un Marseillais primé en Ligue 1

« Une saison blanche ? Tu es sûr ? » Qui a dit que l’Olympique de Marseille n’avait pas remporté de trophée cette saison ? Après intervention du VAR, cette information est fausse. En effet, Gerónimo Rulli vient de remporter le prix honorifique du plus bel arrêt de la saison 2025-2026 . Assez pour mettre du baume au cœur chez les Marseillais ? C’est moins sûr.

Quel est le plus bel arrêt de la saison ? 🧤 🧱 Robin Risser 😈 Guillaume Restes 🐈‍⬛ Hervé Koffi 👊 Geronimo Rulli#AwardsdelaSaison…

EM pour SOFOOT.com