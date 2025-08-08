Yamal et Lewandowski punis pour non-respect du règlement anti-dopage
Ça compte dans la course au Ballon d’or ?
Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont chacun été sanctionnés d’une amende de 5 000 euros par l’UEFA pour non-respect du règlement anti-dopage , rapporte Marca ce vendredi. Pas de scandale en vue : les deux joueurs du FC Barcelone ne s’étaient pas immédiatement rendus au poste de contrôle, comme prévu, après le match retour face à l’Inter Milan (défaite 4-3).…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer