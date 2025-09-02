Yahia Fofana s’envole pour la Turquie
Fofanadieu !
Après avoir validé sa visite médicale, le gardien Yahia Fofana quitte l’Angers SCO pour la D1 turque à un an de la fin de son contrat . Direction Rizespor pour l’international ivoirien de 25, qui s’y engage pour pas un rond si ce n’est 50% du montant d’une revente future qui seront reversé au club angevin.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer